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    АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски

    01.02.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски

    Дилеры заявили, что сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», сообщает интернет-издание drugoigorod.

    Представители завода уверяют, что уже начали налаживать поставку дополнительной краски для автомобилей. Вопрос планируется закрыть в течение нескольких недель. Отсутствие некоторых лакокрасочных материалов не повлияет на уже запланированный объем производства продукции.

    ТЭГИ:
    АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски

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