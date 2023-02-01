Дилеры заявили, что сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», сообщает интернет-издание drugoigorod.

Представители завода уверяют, что уже начали налаживать поставку дополнительной краски для автомобилей. Вопрос планируется закрыть в течение нескольких недель. Отсутствие некоторых лакокрасочных материалов не повлияет на уже запланированный объем производства продукции.