В Самарской области старые теплоходы «Ом» и «Москва» хотят заменить на суда «Чайка». Последние планируется взять в лизинг на 15 лет. Об этом сообщает информационный портал citytraffic со ссылкой на проект областной программы о развитии транспортной системы.

Реализация мероприятия намечена на 2024 – 2025 годы. Предусмотрено финансирование в размере 32,4 млн рублей.

Пассажирские суда «Чайка» производят на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Их предполагается использовать для организации экскурсий по Волге.