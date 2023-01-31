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    В Самарской области приобретут суда «Чайка» для экскурсий по Волге

    31.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области приобретут суда "Чайка" для экскурсий по Волге

    В Самарской области старые теплоходы «Ом» и «Москва» хотят заменить на суда «Чайка». Последние планируется взять в лизинг на 15 лет. Об этом сообщает информационный портал citytraffic со ссылкой на проект областной программы о развитии транспортной системы.

    Реализация мероприятия намечена на 2024 – 2025 годы. Предусмотрено финансирование в размере 32,4 млн рублей.

    Пассажирские суда «Чайка» производят на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Их предполагается использовать для организации экскурсий по Волге. 

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    В Самарской области приобретут суда "Чайка" для экскурсий по Волге

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