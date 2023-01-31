В 2022 году на теплосетевых объектах Самарского филиала ПАО «Т Плюс» было похищено 35 крышек люков тепловых камер. Для сравнения: в 2021 году только в областной столице украли более 280 крышек, сообщает информационный портал 63.ru.

Снижение стало следствием плотной работы компании «Т Плюс» и правоохранительных органов. Из-за этого охотников за металлом становится все меньше и меньше. Ведь в некоторых случаях за воровство люков можно сесть на реальный срок в тюрьму.

Противоправные действия похитителей создают аварийные ситуации на дорогах, они представляют угрозу жизни и здоровью для жителей Самарской области. Энергетики призывают всех проявлять внимательность и бдительность, сообщать о незаконных действиях в полицию для предотвращения возможных травм.