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    В 2022 году в Самарской области сократилось число краж крышек люков

    31.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В 2022 году в Самарской области сократилось число краж крышек люков

    В 2022 году на теплосетевых объектах Самарского филиала ПАО «Т Плюс» было похищено 35 крышек люков тепловых камер. Для сравнения: в 2021 году только в областной столице украли более 280 крышек, сообщает информационный портал 63.ru.

    Снижение стало следствием плотной работы компании «Т Плюс» и правоохранительных органов. Из-за этого охотников за металлом становится все меньше и меньше. Ведь в некоторых случаях за воровство люков можно сесть на реальный срок в тюрьму.

    Противоправные действия похитителей создают аварийные ситуации на дорогах, они представляют угрозу жизни и здоровью для жителей Самарской области. Энергетики призывают всех проявлять внимательность и бдительность, сообщать о незаконных действиях в полицию для предотвращения возможных травм.

    ТЭГИ:
    В 2022 году в Самарской области сократилось число краж крышек люков

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