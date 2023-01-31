ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» планирует приобрести катер КС-820 для подразделения «Зеленая роща» взамен мотолодки «Вейбот – 470» 2014 года выпуска, сообщает информационный портал citytraffic.

Старая модель имеет множественные течи в клепочных соединениях и швах, что делает невозможным ее ремонт. Новый катер будет использоваться для спасения людей в зоне ответственности ПСП «Зеленая роща» на правом берегу Волги. Там располагаются множество лагерей и зон отдыха для горожан.

Закупка запланирована на 2025 год.

Фото: Костромской судомеханический завод