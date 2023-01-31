В АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» вновь сменился руководитель. На должность нового главу назначили 23 января 2023 года, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на пресс-службу компании.

Дмитрий Куприянов — опытный управленец. Он долгое время, более десяти лет, проработал в высшем звене менеджмента крупнейших производственных компаний.

До него заводом несколько месяцев управлял Алексей Фризен. Теперь этот специалист будет развивать и курировать компанию в новой роли в ГК «Акрон Холдинг» и в составе совета директоров АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

Фото: АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»