В АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» вновь сменился руководитель. На должность нового главу назначили 23 января 2023 года, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на пресс-службу компании.
Дмитрий Куприянов — опытный управленец. Он долгое время, более десяти лет, проработал в высшем звене менеджмента крупнейших производственных компаний.
До него заводом несколько месяцев управлял Алексей Фризен. Теперь этот специалист будет развивать и курировать компанию в новой роли в ГК «Акрон Холдинг» и в составе совета директоров АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».
Фото: АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»
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