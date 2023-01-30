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    В Самаре определились с объектами, которые отремонтируют в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

    30.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре определились с объектами, которые отремонтируют в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"

    Стало известно, какие дороги будут обновлены в Самаре в 2023 году в рамках профильного нацпроекта.

    Всего в список вошел 41 объект. Публикуем его полностью:


    1. ул. Первомайская от д. №2а по ул. Больничной до д. №18а по ул. Первомайской;
    2. ул. Ерошевского от д. № 22 по Московскому шоссе до д. №163 по ул. Ново-Садовой;
    3. ул. Белогородская от д. 2г по ул. Белогородской до ул. Гродненской;
    4. ул. Уральская от д. №1 по ул. Уральской до д. №219 по ул. Уральской;
    5. ул. Гродненская от д. 1в по ул. Гродненской до д. №17 к. 4 по ул. Гродненской;
    6. ул. Луцкая от д. № 1 по ул. Луцкой до д. №30 по ул. Луцкой;
    7. ул. Ново-желябовская от д. №6 по ул. Г.А. Аксакова до д. № 52а по ул. Мечникова;
    8. пр. Карла Маркса от д. № 29 по пр. Карла Маркса до д. № 39 по пр. Карла Маркса;
    9. Енисейский пер. от д. № 21 по ул. Оросительной до д. №8 по ул. Спутника;
    10. ул. Лысвенская от д. №1 по ул. Лысвенской до д. №71 по ул. Лысвенской;
    11. ул. Флотская от д. №1 по ул. Флотской до д. №17 по ул. Флотской;
    12. ул. Авроры от д. № 17а по Московскому шоссе до д. № 47а по ул. Аэродромной;
    13. ул. Коммунистическая от д. №1 по ул. Московской до д.19 по ул. Агибалова;
    14. пр. Масленникова от д. № 21 по пр. Масленникова до д. № 167а по пр. Карла Маркса;
    15. ул. Революционная от д. № 64Б по ул. Революционной до д. № 38 по ул. Гагарина;
    16. ул. Зеленая от ул. Бакинская, д. №30 до ул. Стадионная, д. №4;
    17. ул. Пензенская от от д. № 30 по ул. Урицкого до д. № 41 по ул. Дачной;
    18. Хибинский переулок от ул. Гродненской до ул. Белогродской;
    19. ул. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Ерошевского;
    20. ул. Третий проезд от д. №38 по ул. 3-й проезд до д. №185а по пр. Карла Маркса;
    21. Конный проезд от д. №302 по ул. Литвинова до д. №149а по Зубчаниновскому шоссе;
    22. ул. Печерская от д. №2 по ул. Печерской до д. № 61 по ул. Печерской;
    23. ул. Главная от д. №1 по ул. Шоссейной до моста по ул. Главной;
    24. ул. Красногвардейская от д.№ 2 по ул. Красногвардейской до д.№13 по ул. Ногина;
    25. ул. Магнитогорская от д. №126 по пр. Карла Маркса до д. 231 по ул. Тухачевского;
    26. пр. Театральный от ул. Краснодонской, д. №22 до ул. Воронежской, д. №9;
    27. Южный проезд от д. № 2 по ул. Советской Армии до д.№22 по Южному проезду;
    28. Бельский пер. от д. № 139 по ул. Промышленности до д. №110 по Южному проезду;
    29. ул. 8-я просека от д. №48 по ул. Солнечной до д. №1а по ул. 8-я просека;
    30. ул. Киевская от д. №15 по ул. Киевской до д. №3 по Московскому шоссе;
    31. ул. Гвардейская от д. №28 по ул. Алма-Атинской до д. №10 по ул. Гвардейской;
    32. ул. Береговая от пр. Кирова по ул. Земеца;
    33. ул. Республиканская от д. №59 по ул. Республиканской до д. № 117 по ул. Республиканской;
    34. ул. Земеца от Заводского шоссе до ул. Береговая;
    35. Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
    36. ул. Измайловский переулок от д. №263а по ул. Промышленности до д. №2 по ул. Измайловский переулок;
    37. ул. Офицерская от ул. Изыскательской до ул. Чекистов;
    38. пр. Ленина от д. № 25А по пр. Ленина до д. № 332 по ул. Ленинской;
    39. ул. Чекистов от д. № 171 по ул. Магистральной до д. № 2а к1 по ул. Чекистов;
    40. ул. Красных Коммунаров от д. № 2 по ул. Красных Коммунаров до д. № 7б по ул. Калинина;
    41. ул. Алма — Атинская от ул. Стара – Загора до д. № 106 по ул. Республиканской.

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    В Самаре определились с объектами, которые отремонтируют в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"

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