Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» обновляют трубу водоотведения в исторической части города. Об этом ресурсоснабжающая организация сообщает на своем официальном ресурсе.

Перекладка канализационной линии диаметром 315 мм ведется на улице Куйбышева на участке от Некрасовской до площади Революции. Как отмечают специалисты, прежняя труба выработала свой ресурс, вместо нее будет новый участок трубопровода из полиэтилена длиной 170 м.

Параллельно бригада строит сразу восемь колодцев на выпусках из прилегающих домов.

Планируется, что новая труба с колодцами повысит надежность линии. В итоге работы по прочистке и промывке сети будут занимать меньше времени.

Перекладка ведется бестраншейным способом, трубу будут заводить через специальные котлованы. По техническим условиям участка линия пролегает под проезжей частью. На время работ транспорт пустили по другим полосам.

Работы планируется завершить к середине февраля.

Фото: РКС-Самара