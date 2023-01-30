В Самарском государственном медицинском университете функционирует центр молодежного инновационного творчества — площадка, где проходят нескучные научные занятия для детей от 5 до 17 лет. Его специалисты разработали три новых курса, сообщается на сайте вуза. Пробные занятия пройдут с 30 января по 5 февраля, а с 6 февраля стартуют сами трехмесячные курсы.

В числе новых курсов можно найти:

«Юный ботаник». На нем дети изучат влияние различных растений на здоровье человека, научатся выращивать разные виды растений и создавать на их основе лекарства, соберут собственный гербарий из лекарственных растений.

«Эмоциональный интеллект». В рамках него ребята узнают, что такое эмоции, какими они бывают, как внешний мир и процессы в организме влияют на поведение. Разберут, какие типы личности существуют, и узнают свой. Школьникам расскажут, как улучшить свою внимательность и память, как сон влияет на наше самочувствие.

«Доктор Кто». Он познакомит детей с докторами разных специальностей и расскажет, как врачи спасают пациентов. На практической части занятий школьники попробуют себя в роли докторов, научатся выполнять один из профессиональных навыков каждого врача.

Также в ЦМИТ проходят курсы «Механизм внутри нас», «Курс для девочек», «Юный стоматолог» и многие другие. Всего представлено 26 образовательных программ. Каждый курс состоит из 12 или 24 занятий, которые проходят раз в неделю. Ребята занимаются в группах от 5 до 12 человек.

Задать вопросы по ЦМИТ СамГМУ и записаться на курсы можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8-846-374-10-04, 8-927-784-57-54. Также можно написать на почту preuniversity@samsmu.ru и в сообщения группы вконтакте.