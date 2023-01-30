Опрос на эту тему провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Выяснилось, что у 40 % работающих в Самаре был опыт служебных конфликтов. При этом каждый четвертый респондент считает инициатором последней ссоры коллег, 10 % – других участников трудового процесса и 5 % – себя.

Участники опроса отмечали, что поводом для выяснения отношений могут быть не только рабочие дела. При этом каждый второй (48 %) никогда не конфликтовал с коллегами.

Конфликты с руководством случались у 38 % работающих опрошенных. Каждый четвертый (25 %) винит в этом начальство, 9 % – других людей, а 4 % называют виновниками себя. Стычек с вышестоящими сотрудниками не было у 53 % респондентов.

Согласно опросу, мужчины более конфликтны: и с коллегами, и с начальством они ссорятся чаще, чем женщины. Тех, кто признает инициатором ссор себя, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей, а тех, кто винит в случившемся коллег или руководителя – среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей.

Что касается руководителей, то каждый пятый (20 %) винит в случившимся подчиненных, каждый одиннадцатый (9 %) – себя, а еще 3 % – других участников рабочего процесса (например, партнеров, клиентов). В свою очередь, каждый второй руководитель заявил об отсутствии конфликтов с работниками.