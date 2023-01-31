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    Ученые Самарского политеха повышают качество сплавов металлов

    31.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Ученые Самарского политеха повышают качество сплавов металлов

    Как правило, изделия, получаемые из первичных металлов, очень дорогие. Ученые Самарского политеха снизили их стоимость и повысили качество, заменив лигатуру — основной компонент для приготовления сплава — на отходы. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

    Литейщики Политеха провели эксперименты по получению двух видов сплавов. Первый состоял только из первичных металлов, а второй — из металлических отходов. В результате ученые пришли к выводу, что сплавы, полученные на основе отходов, получаются более качественными.

    При переплавке отходов, например, баночных, по традиционным технологиям выход годного металла невелик. Но так как в свое время при изготовлении они прошли сильную деформацию, то характеризуются мелкодисперсной структурой, которую нам удалось сохранить и через расплавленное состояние транслировать в твердую фазу, то есть в литое изделие.

    Политеховцы увеличивают количество деформируемых отходов определенного вида и за счет этого вводят меньшее количество дорогостоящей лигатуры. Формирование мелкодисперсных фазовых составляющих в структуре рабочих сплавов обеспечивает повышенный уровень их физико-механических свойств. Это означает, что снижается себестоимость литых изделий, повышается срок их службы и эксплуатационная надежность.

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    Ученые Самарского политеха повышают качество сплавов металлов

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