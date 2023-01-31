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    В Самаре пройдет концерт произведений французских композиторов

    31.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре пройдет концерт произведений французских композиторов

    Концерт (6+) пройдет в воскресенье, 5 февраля, в 16:00 в Музее модерна (Красноармейской, 15), пишет drugoigorod.ru.

    Произведения Клода Дебюсси и Камиля Сен-Санса исполнят лауреаты международного конкурса Ольга Загадкина (скрипка, артистка оркестра САТОБ), Александр Загадкин (фортепиано, доцент кафедры фортепиано СГИК) и Валентина Загадкина (фортепиано, концертмейстер).

    Билет на концерт стоит 300 рублей. Приобрести его можно в кассе музея в день мероприятия. Обязательна предварительная запись.

    ТЭГИ:
    В Самаре пройдет концерт произведений французских композиторов

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