Чемпионат России по сноукайтингу начнется в среду, 1 февраля, в Тольятти на новой набережной Автозаводского района, сообщает sovainfo.ru.

С 1 по 6 февраля сильнейшие спортсмены будут соревноваться на территории ледовой акватории в дисциплинах: сноукайтинг-лыжи, сноукайтинг-доска и кайт-фристайл.

Кроме того, 4 и 5 февраля пройдет XVII марафон «Жигулёвское море». Одноименным фестивалем завершатся и соревнования по сноукайтингу. Для детей и взрослых подготовили зимние развлечения и музыкальное сопровождение.