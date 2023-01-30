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    В Тольятти проведут всероссийские соревнования по сноукайтингу

    30.01.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Тольятти проведут всероссийские соревнования по сноукайтингу

    Чемпионат России по сноукайтингу начнется в среду, 1 февраля, в Тольятти на новой набережной Автозаводского района, сообщает sovainfo.ru.

    С 1 по 6 февраля сильнейшие спортсмены будут соревноваться на территории ледовой акватории в дисциплинах: сноукайтинг-лыжи, сноукайтинг-доска и кайт-фристайл.

    Кроме того, 4 и 5 февраля пройдет XVII марафон «Жигулёвское море». Одноименным фестивалем завершатся и соревнования по сноукайтингу. Для детей и взрослых подготовили зимние развлечения и музыкальное сопровождение.

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    В Тольятти проведут всероссийские соревнования по сноукайтингу

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