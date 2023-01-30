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    Самарские полицейские за три дня задержали 65 пьяных водителей

    30.01.2023

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    Самарские полицейские за три дня задержали 65 пьяных водителей

    В период с 27 по 29 января сотрудники Госавтоинспекции провели рейды и выявили более 2 000 различных нарушений правил дорожного движения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.

    В пьяном виде за рулем полицейскими было задержано 65 водителей. Помимо этого, правоохранители остановили десять автомобилистов без водительских удостоверений. За незаконную тонировку стекол привлекли к ответственности еще 126 граждан. Правила перевозки детей нарушили 60 человек. В итоге было выявлено 115 правонарушений со стороны пешеходов и 65 — со стороны водителей.

    Участников дорожного движения призывают вести себя внимательно и ответственно на проезжей части.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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    Самарские полицейские за три дня задержали 65 пьяных водителей

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