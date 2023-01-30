В детский сад № 153 ищут няню, в обязанности которой будут входить кормление детей ужином и санитарная уборка закрепленных за ней групп.
Главные требования: санитарная книжка и справка о несудимости.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — 16 тысяч рублей.
В театр «Лукоморье» ищут специалиста, в обязанности которого будут входить прием и обслуживание зрителей, проверка билетов у входящих в зрительный зал, а также контроль за соблюдением порядка в зрительном зале во время спектакля.
Требования: аккуратность, пунктуальность, ответственность и вежливость.
Опыт работы не требуется.
Лев Митрофанов
8-909-342-66-24
lukomorye1999@gmail.ru
В самарскую больницу № 2 имени Семашко ищут социального работника. Он должен будет выполнять обязанности, предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Требования: среднее специальное или общее среднее образование без предъявления требований к стажу работы, справка о наличии (отсутствии) судимости.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 17 тысяч рублей.
Ольга Лялина
8-909-342-55-72
975-34-25
kadry@sgkb2.ru
В управление по конвоированию УФСИН России по Самарской области ищут специалиста, в обязанности которого будут входить сохранность принятых на хранение вооружения, боеприпасов и спецсредств, ведение учета хранимого имущества, знание нормы неснижаемого запаса боеприпасов, проверка исправности средств сигнализации и пожаротушения, принятие мер к устранению недостатков.
Среди требований — образование не ниже среднего специального, умение пользоваться ПК.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 36 тысяч рублей.
Александр Луговой
8-969-770-88-45
otouk63@yandex.ru
В Самарский онкоцентр ищут специалиста, в обязанности которого будут входить прием и оказание консультативной помощи пациентам, назначение необходимого обследования и консультации, постановка диагноза заболевания и выявление степени нарушения органов и систем, оказание экстренной помощи в случае необходимости.
Требования: высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и интернатура и (или) ординатура по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия».
Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
Зарплата — 60 тысяч рублей.
Светлана Пекарева
8-909-343-34-01
pekarevase@samaraonko.ru
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