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    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    30.01.2023

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    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр
    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    Вечерняя няня 

    В детский сад № 153 ищут няню, в обязанности которой будут входить кормление детей ужином и санитарная уборка закрепленных за ней групп.

    Главные требования: санитарная книжка и справка о несудимости.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — 16 тысяч рублей. 

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    Контролер билетов 

    В театр «Лукоморье» ищут специалиста, в обязанности которого будут входить прием и обслуживание зрителей, проверка билетов у входящих в зрительный зал, а также контроль за соблюдением порядка в зрительном зале во время спектакля.

    Требования: аккуратность, пунктуальность, ответственность и вежливость.

    Опыт работы не требуется. 

    Контактная информация:

    Лев Митрофанов
    8-909-342-66-24
    lukomorye1999@gmail.ru

    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    Социальный работник 

    В самарскую больницу № 2 имени Семашко ищут социального работника. Он должен будет выполнять обязанности, предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой должности.

    Требования: среднее специальное или общее среднее образование без предъявления требований к стажу работы, справка о наличии (отсутствии) судимости.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — от 17 тысяч рублей. 

    Контактная информация:

    Ольга Лялина
    8-909-342-55-72
    975-34-25
    kadry@sgkb2.ru

    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    Начальник склада вооружения и спецсредств 

    В управление по конвоированию УФСИН России по Самарской области ищут специалиста, в обязанности которого будут входить сохранность принятых на хранение вооружения, боеприпасов и спецсредств, ведение учета хранимого имущества, знание нормы неснижаемого запаса боеприпасов, проверка исправности средств сигнализации и пожаротушения, принятие мер к устранению недостатков.

    Среди требований — образование не ниже среднего специального, умение пользоваться ПК.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — от 36 тысяч рублей. 

    Контактная информация:

    Александр Луговой
    8-969-770-88-45
    otouk63@yandex.ru

    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

    Врач-терапевт 

    В Самарский онкоцентр ищут специалиста, в обязанности которого будут входить прием и оказание консультативной помощи пациентам, назначение необходимого обследования и консультации, постановка диагноза заболевания и выявление степени нарушения органов и систем, оказание экстренной помощи в случае необходимости.

    Требования: высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и интернатура и (или) ординатура по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия».

    Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
    Зарплата — 60 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Светлана Пекарева
    8-909-343-34-01
    pekarevase@samaraonko.ru

    ТЭГИ:
    Вакансии недели: требуются соцработник, вечерняя няня и контролер билетов в театр

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