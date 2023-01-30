Врач-терапевт

В Самарский онкоцентр ищут специалиста, в обязанности которого будут входить прием и оказание консультативной помощи пациентам, назначение необходимого обследования и консультации, постановка диагноза заболевания и выявление степени нарушения органов и систем, оказание экстренной помощи в случае необходимости.



Требования: высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и интернатура и (или) ординатура по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия».



Требуемый опыт работы — от года до трех лет.

Зарплата — 60 тысяч рублей.