Специалисты ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара» сообщают, что у жителей появился еще один удобный способ передавать показания счетчиков. Это чат-бот в мессенджере телеграм. Найти его легко, достаточно в строке поиска набрать «Елена СКС» (https://t.me/rks_samara_bot) и следовать инструкциям.

Как поясняют в «РКС-Самара», с помощью чат-бота можно будет передать показания счетчиков (перед этим нужно будет привязать свои лицевые счета), проверить дату поверки индивидуальных приборов учета, отследить историю показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений. Все это со своего смартфона, круглосуточно, без очередей, звонков, не выходя из дома.

Елена СКС — это новый электронный помощник, прообразом для которого стал реальный человек, один из самых клиентоориентированных работников «РКС-Самара». Ведущий специалист отдела продаж населению Елена Михайловна трудится в компании уже семь лет, отлично разбирается в вопросах начислений, а главное, понятно и грамотно объясняет их абонентам.