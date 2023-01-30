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    У самарцев появилась возможность передавать показания счетчиков воды в телеграме

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области разработан электронный сервис для жителей, которые готовятся к выходу на пенсию

    Специалисты ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара» сообщают, что у жителей появился еще один удобный способ передавать показания счетчиков. Это чат-бот в мессенджере телеграм. Найти его легко, достаточно в строке поиска набрать «Елена СКС» (https://t.me/rks_samara_bot) и следовать инструкциям.

    Как поясняют в «РКС-Самара», с помощью чат-бота можно будет передать показания счетчиков (перед этим нужно будет привязать свои лицевые счета), проверить дату поверки индивидуальных приборов учета, отследить историю показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений. Все это со своего смартфона, круглосуточно, без очередей, звонков, не выходя из дома.

    Елена СКС — это новый электронный помощник, прообразом для которого стал реальный человек, один из самых клиентоориентированных работников «РКС-Самара». Ведущий специалист отдела продаж населению Елена Михайловна трудится в компании уже семь лет, отлично разбирается в вопросах начислений, а главное, понятно и грамотно объясняет их абонентам.

    ТЭГИ:
    У самарцев появилась возможность передавать показания счетчиков воды в телеграме

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