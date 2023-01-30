Их проведут в рамках нацпроекта «Культура». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, в понедельник, 31 января, в 17:30 в центральной городской библиотеке имени Крупской на Маяковского, 19 состоится литературная мафия «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Участникам «предстоит свободно путешествовать из прошлого в настоящее». Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте. Возрастное ограничение — 12+.

В этот же день в центральной городской библиотеке имени Крупской в 19:00 пройдет лекция «Миф или ритуал: наскальное искусство Африки». Спикером выступит исследователь, коллекционер традиционного искусства стран Азии и Африки Ольга Данилкина. Вход свободный, 12+.