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    Самарцев приглашают на квест по мотивам «Мастера и Маргариты» и лекцию о наскальном искусстве Африки

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На телеканалах и радио в Самарской области пройдут плановые отключения для профилактики оборудования

    Их проведут в рамках нацпроекта «Культура». Он инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

    Как сообщает администрация Самары на региональном портале нацпроектов, в понедельник, 31 января, в 17:30 в центральной городской библиотеке имени Крупской на Маяковского, 19 состоится литературная мафия «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Участникам «предстоит свободно путешествовать из прошлого в настоящее». Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте. Возрастное ограничение — 12+.

    В этот же день в центральной городской библиотеке имени Крупской в 19:00 пройдет лекция «Миф или ритуал: наскальное искусство Африки». Спикером выступит исследователь, коллекционер традиционного искусства стран Азии и Африки Ольга Данилкина. Вход свободный, 12+.

    ТЭГИ:
    Самарцев приглашают на квест по мотивам «Мастера и Маргариты» и лекцию о наскальном искусстве Африки

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