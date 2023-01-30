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    Усадьбу Греве в Самаре на улице Некрасовской ждет обновление

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    Построенному в конце XIX века зданию, где сегодня находится центр занятости населения, предстоит обновление. Старинный дом планируется приспособить к современному использованию. Речь об объекте культурного наследия регионального значения «Усадьба врача Греве Л.А.», расположенного по адресу ул. Некрасовская/ул. Фрунзе, 29/115-117, литера Б. 

    Заказчик работ — министерство труда Самарской области. Начальная цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, исполнитель должен будет привести в порядок интерьер, восстановить системы жизнеобеспечения, устранить дефекты и разрушения. Поскольку интерьерные решения не сохранились, приспособление объекта к современному использованию будет выполнено с учетом сложившейся конструктивной схемы, с заменой отделочных материалов на современные.

    Обновление предполагается выполнить за 150 рабочих дней с момента заключения контракта.

    ТЭГИ:
    Усадьбу Греве в Самаре на улице Некрасовской ждет обновление

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