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    Жигулевскую ГЭС возглавил Вячеслав Шепелев

    30.01.2023

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    Жигулевскую ГЭС возглавил Вячеслав Шепелев

    На должность директора Жигулевской ГЭС назначен Вячеслав Шепелев, выпускник Тольяттинского госуниверситета. Он прошел путь от рядового инженера до руководителя, сообщает информационный портал volga.news.

    На ГЭС Шепелев проработал 15 лет, в июле 2018 года был откомандирован в Приамурье. Там он занимал должность первого заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС». В 2019 году уже возглавил эту ГЭС. Общий стаж его работы в отрасли составляет 20 лет.

    Фото: предоставлено Жигулевской ГЭС

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    Жигулевскую ГЭС возглавил Вячеслав Шепелев

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