На должность директора Жигулевской ГЭС назначен Вячеслав Шепелев, выпускник Тольяттинского госуниверситета. Он прошел путь от рядового инженера до руководителя, сообщает информационный портал volga.news.

На ГЭС Шепелев проработал 15 лет, в июле 2018 года был откомандирован в Приамурье. Там он занимал должность первого заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС». В 2019 году уже возглавил эту ГЭС. Общий стаж его работы в отрасли составляет 20 лет.

Фото: предоставлено Жигулевской ГЭС