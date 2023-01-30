В воскресенье, 29 января, в Сызранском районе случилась авария. Без пострадавших и погибших не обошлось, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

Водитель легкового автомобиля на 910 км трассы М-5 «Урал» выехал на полосу встречного движения. Из-за этого он столкнулся с грузовиком.

Сразу после этого произошло столкновение со следовавшим за грузовой машиной легковым авто под управлением 30-летнего водителя, а затем — с еще одной «легковушкой».

В результате ДТП двое человек было госпитализировано, один погиб.