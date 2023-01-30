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    В Самарской области произошло массовое ДТП

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области произошло массовое ДТП

    В воскресенье, 29 января, в Сызранском районе случилась авария. Без пострадавших и погибших не обошлось, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

    Водитель легкового автомобиля на 910 км трассы М-5 «Урал» выехал на полосу встречного движения. Из-за этого он столкнулся с грузовиком.

    Сразу после этого произошло столкновение со следовавшим за грузовой машиной легковым авто под управлением 30-летнего водителя, а затем — с еще одной «легковушкой».

    В результате ДТП двое человек было госпитализировано, один погиб.

    ТЭГИ:
    В Самарской области произошло массовое ДТП

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