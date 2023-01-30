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    В Самаре рабочая неделя начнется с потепления и мокрого снега

    30.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре рабочая неделя начнется с потепления и мокрого снега

    Показания термометра поднимутся до нулевой отметки, сообщает информационный портал samara.kp.

    В понедельник 30 января в Самаре ожидается небольшой снег. Ночью температура опустится до -10…-12 градусов, днем прогреется до -2…-4 градусов.

    Во вторник 31 января ожидается мокрый снег. Ночью температура опустится до отметки -4…-9, днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

    В среду ночью температура на улице составит -8…-13 градусов, днем станет значительно теплее — -3…-8.

    ТЭГИ:
    В Самаре рабочая неделя начнется с потепления и мокрого снега

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