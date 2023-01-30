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    В 2023 году в Самаре отремонтируют три парка, один сквер и более 40 дорог

    30.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Где будут проводить аварийно-ямочный ремонт в Самаре в ночь с 16 на 17 марта

    Планы на предстоящий год в понедельник, 30 января, обсудили на совещании в администрации города с участием главы Самары Елены Лапушкиной.

    По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году планируются работы по благоустройству четырех территории: вторая очередь парка Молодежный (входная зона со стороны Воронежской), парк Воронежские озера — второй этап, продление Ерик-парка до местной школы, сквер «Самарец». Дизайн-проекты по объектам уже готовы. Дополнительно городской бюджет выделил средства на восстановление пруда в парке Молодежный.

    Также на совещании озвучили информацию по дворовым территориям — всего будет отработано 46 объектов. Районное руководство провело все закупочные процедуры, срок выполнения — 15 августа. Внутриквартальные проезды по 120 адресам обещают привести в порядок до 20 августа.

    Также планируют провести работы на 42 дорожных объектах. Среди них улица Масленникова, путепровод по Авроре, проспект Карла Маркса от Владимирской до Дачной, Мичурина от Масленникова до Ерошевского, Главная, Береговая, проспект Ленина, Чекистов, Шоссейная и Алма-Атинская.

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    В 2023 году в Самаре отремонтируют три парка, один сквер и более 40 дорог

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