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    Самарцев приглашают на перформанс «Застолье» в галерею «Виктория»

    29.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Уже сегодня, 29 января в 18:00, в галерее «Виктория» пройдет перформанс «Застолье».

    По информации организации, самарцы смогут стать гостями на импровизированном ужине московской художницы Ксении Тимофеевой, потому что еда — тот самый инструмент, с которым она работает.


    Уже этим вечером два перформера встретятся за столом, чтобы прожить через еду, звуки и движения новый сценарий — дружеской встречи и совместного приготовления пищи.

    Перформанс состоится в воскресенье 29 января в 18:00. Вход свободный. Адрес: улица Некрасовская, 2 (1 этаж Victoria Underground).

    ТЭГИ:
    Самарцев приглашают на перформанс "Застолье" в галерею "Виктория"

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