Уже сегодня, 29 января в 18:00, в галерее «Виктория» пройдет перформанс «Застолье».

По информации организации, самарцы смогут стать гостями на импровизированном ужине московской художницы Ксении Тимофеевой, потому что еда — тот самый инструмент, с которым она работает.



Уже этим вечером два перформера встретятся за столом, чтобы прожить через еду, звуки и движения новый сценарий — дружеской встречи и совместного приготовления пищи.



Перформанс состоится в воскресенье 29 января в 18:00. Вход свободный. Адрес: улица Некрасовская, 2 (1 этаж Victoria Underground).