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    Аргентинец Бенхамин Гарре стал игроком «Крыльев Советов»

    29.01.2023

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    Аргентинец Бенхамин Гарре стал игроком «Крыльев Советов»

    Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать за самарскую команду под номером 28, сообщает информационный портал sovainfo.

    До последнего времени футболист играл за Атлетико Уракан из города Буэнос-Айрес. Там он провел 26 матчей, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил, что переход атакующего полузащитника в самарскую команду поможет заменить Пиняева и Глушенкова. Эти футболисты не так давно перешли в другие клубы. На их смену придут аргентинец Гарре и россиянин Писарский.

    Фото: ПФК «Крылья Советов»

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    Аргентинец Бенхамин Гарре стал игроком «Крыльев Советов»

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