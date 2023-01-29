Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать за самарскую команду под номером 28, сообщает информационный портал sovainfo.

До последнего времени футболист играл за Атлетико Уракан из города Буэнос-Айрес. Там он провел 26 матчей, забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил, что переход атакующего полузащитника в самарскую команду поможет заменить Пиняева и Глушенкова. Эти футболисты не так давно перешли в другие клубы. На их смену придут аргентинец Гарре и россиянин Писарский.

Фото: ПФК «Крылья Советов»