В связи с выполнением работ по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная в расписание будут внесены некоторые изменения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Изменения коснутся маршрутов по направлениям Самара – Сызрань-1 – Самара, Самара – Курумоч – Самара, Самара – Жигулевское Море – Тольятти – Самара. В связи с этим график движения поменяется у 21 пригородного поезда.

«Ласточки», отправляющиеся из Самары в Тольятти в 14:00 и 20:15 и из Тольятти в Самару в 10:31 и 20:11, будут убраны из расписания 30 января. Пригородные поезда того же класса, отправляющиеся из Самары в Тольятти в 08:12 и из Тольятти в Самару в 10:31 выведут из расписания 31 января.