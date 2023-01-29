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    В Самарской области 30 и 31 января 2023 года поменяется график движения пригородных поездов

    29.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области 30 и 31 января 2023 года поменяется график движения пригородных поездов

    В связи с выполнением работ по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная в расписание будут внесены некоторые изменения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

    Изменения коснутся маршрутов по направлениям Самара – Сызрань-1 – Самара, Самара – Курумоч – Самара, Самара – Жигулевское Море – Тольятти – Самара. В связи с этим график движения поменяется у 21 пригородного поезда.

     «Ласточки», отправляющиеся из Самары в Тольятти в 14:00 и 20:15 и из Тольятти в Самару в 10:31 и 20:11, будут убраны из расписания 30 января. Пригородные поезда того же класса, отправляющиеся из Самары в Тольятти в 08:12 и из Тольятти в Самару в 10:31 выведут из расписания 31 января.

    ТЭГИ:
    В Самарской области 30 и 31 января 2023 года поменяется график движения пригородных поездов

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