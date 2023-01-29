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    В Самаре продолжается второй детско-юношеский фестиваль единоборств для спортсменов от 6 до 17 лет

    29.01.2023

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    В Самаре продолжается второй детско-юношеский фестиваль единоборств для спортсменов от 6 до 17 лет

    Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого 28 января стартовал второй детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Самарской области». Поединки будут продолжаться два дня.

    Как сообщает министерство спорта нашего региона, юные спортсмены от 6 до 17 лет поборются за медали в трех направлениях: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу.

    Почетным гостем турнира стал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. На открытии были организованы бои профессиональных атлетов. Кроме того, на арену вышли победители и призеры чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов Европы.

    Фото: министерство спорта Самарской области

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    В Самаре продолжается второй детско-юношеский фестиваль единоборств для спортсменов от 6 до 17 лет

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