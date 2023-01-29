Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого 28 января стартовал второй детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Самарской области». Поединки будут продолжаться два дня.

Как сообщает министерство спорта нашего региона, юные спортсмены от 6 до 17 лет поборются за медали в трех направлениях: тхэквондо, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу.

Почетным гостем турнира стал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. На открытии были организованы бои профессиональных атлетов. Кроме того, на арену вышли победители и призеры чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов Европы.

Фото: министерство спорта Самарской области