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    В Самаре проходит городской конкурс профессионального мастерства «Призвание» среди педагогов

    29.01.2023

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    В Самаре проходит городской конкурс профессионального мастерства "Призвание" среди педагогов

    В Детской музыкальной школе имени Глинки проходит городской конкурс профессионального мастерства «Призвание». Его организуют, чтобы педагоги учреждений дополнительного образования сферы культуры могли показать свой профессионализм.

    Участвуют преподаватели, концертмейстеры, методисты детских музыкальных и художественных школ, а также школ искусств. Всего 155 работников образования из 22 учреждений.

    В этом году конкурс проходит в восьмой раз. Дистанционно к нему также присоединились педагоги из Санкт-Петербурга и Смоленска.

    В Самаре проходит городской конкурс профессионального мастерства "Призвание" среди педагогов

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    В Самаре проходит городской конкурс профессионального мастерства "Призвание" среди педагогов

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