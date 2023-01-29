В зимний период важно быть особенно внимательными при обращении с газовыми приборами. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает горожанам, что нужно делать, если техника вдруг вышла из строя. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.

Так, почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона — «101» (все операторы сотовой связи).