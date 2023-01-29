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    Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами

    29.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    В зимний период важно быть особенно внимательными при обращении с газовыми приборами. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает горожанам, что нужно делать, если техника вдруг вышла из строя. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.

    Так, почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

    Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

    При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

    Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона — «101» (все операторы сотовой связи).

    ТЭГИ:
    Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям о правилах безопасности при обращении с газовыми приборами

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