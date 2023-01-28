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    Пожарные остановили открытый огонь в центре Самары

    28.01.2023

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    Пожарные остановили открытый огонь в центре Самары

    В субботу, 28 января в доме №99 на улице Садовой произошло возгорание. Как пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре в многоквартирной двухэтажке поступило в 18:46.
    Силы и средства были привлечены по повышенному рангу вызова.

    В итоге пожарно-спасательными подразделениями был спасен один человек, а до прибытия эвакуировано 10 жителей. 

    В 20:14 объявили локализацию на площади 200 квадратных метров. Угрозу распространения огня сняли.

    Как сообщает МЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара были привлечены 81 человек и 27 единиц техники. В 20:31 состоялась ликвидация открытого горения. Борьба с пламенем продолжается до полного тушения.

    Фото: официальный канал ГУ МЧС России по Самарской области

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    Пожарные остановили открытый огонь в центре Самары

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