28.01.2023
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Минфин России сообщает в своем телеграм-канале, что расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля составят 152,4 млрд рублей. В результате индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения. Среди них ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячные страховые выплаты.
Также будет увеличен размер материнского капитала – на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – почти 775,6 тысяч.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в этом году проиндексировать МРОТ выше уровня инфляции.
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