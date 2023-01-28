Минфин России сообщает в своем телеграм-канале, что расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля составят 152,4 млрд рублей. В результате индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения. Среди них ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячные страховые выплаты.

Также будет увеличен размер материнского капитала – на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – почти 775,6 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в этом году проиндексировать МРОТ выше уровня инфляции.