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    В Самаре врачи спасли пациента с тяжелой пневмонией

    28.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре врачи спасли пациента с тяжелой пневмонией

    Самарские врачи анестезиологи-реаниматологи и пульмонологи боролись за жизнь пациента с тяжелой пневмонией на протяжении месяца. Как сообщает министерство здравоохранения Самарской области, обычная, на первый взгляд, простуда для 31-летнего мужчины стала историей спасения с применением инвазивного экстракорпорального метода насыщения крови кислородом (оксигенации).

    Мужчину с кашлем и температурой госпитализировали в больницу Сызрани. Специалисты диагностировали вирусное поражение легких, приняли необходимые меры для стабилизации пациента и перевели его на искусственную вентиляцию легких.

    Сотрудники отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени Середавина на реанимобиле доставили пациента в специализированный стационар.

    Врачи центра ЭКМО областной больницы имени Середавина Павел Гнеушев, Марина Шахова, Елена Аксенова провели срочный консилиум. В связи с неэффективностью респираторной поддержи и стремительным ухудшением состояния больного врачи приняли решение применить метод ЭКМО с целью улучшения оксигенации.

    Девять дней аппарат ЭКМО замещал функцию легких больного. Отличие процедуры оксигенации от искусственной вентиляции легких в том, что кровь через канюли (катетеры) с помощью насосов перемещается в специальный аппарат, где очищается от углекислого газа, насыщается кислородом и возвращается пациенту.

    Уже на второй день проведения процедуры оксигенации пациент пришел в сознание. Как только восстановилось самостоятельное дыхание, его перевели в пульмонологическое отделение. В общей сложности молодой человек находился под наблюдением врачей областной больницы 24 дня. Сейчас он полностью восстановился.

    ТЭГИ:
    В Самаре врачи спасли пациента с тяжелой пневмонией

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