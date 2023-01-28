Глава города Елена Лапушкина посетила несколько объединений добровольцев в Самаре, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим. Многие из них выросли на базе территориальных общественных самоуправлений, но сейчас к ним присоединяются люди со всего города и даже из других населённых пунктов Самарской области.

В своем телеграм-канале Елена Лапушкина отметила:

-Для меня было важно увидеться с волонтерами лично и узнать на месте, какая помощь им необходима, рассказать об их деятельности всем, кто тоже хочет поддержать наших ребят, но не представляет, чем может быть полезен.

О ТОСах Октябрьского района №1 и №4 писала ранее. Здесь активисты изготавливают блиндажные свечи, вяжут и шьют, покупают необходимый для этого материал, ткани и пряжу, собирают продуктовые посылки и нужные бойцам вещи.

https://vk.com/zovsamara63 — волонтеры, начавшие свою работу на базе ТОС «Зубчаниновка». На улице Офицерской – пункт приема посылок. Принимают вязаные вещи, нательное белье, продукты питания, витамины. Своими руками жители поселка Зубчаниновка делают сухие борщи, окопные свечи, мужчины изготавливают печи из литых автомобильных дисков и газовых баллонов. Кроме того, посылки активисты отправляют мобилизованным и проходящим лечение в госпиталях. Есть несколько пунктов, где изготавливают маскировочные сети.

https://vk.com/nosilki_samara — самарское отделение движения «Золотые руки Ангела». Добровольцы шьют носилки, которые были разработаны военными медиками — легкие, умещаются в подсумок и имеют множество способов применения. Силами участников изготавливаются медицинские сумки, эвакуационные стропы для выноса раненых и другие изделия.

-Все волонтеры, с которыми я общалась, говорят, что главное – участие. Можно оказывать посильную материальную помощь, участвовать в закупке необходимых расходных материалов, фурнитуры, пряжи, тканей, оборудования. Не бывает и лишних рук – на месте всему научат, — подчеркнула глава Самары. — И мы продолжим поддерживать, вносить свой вклад и оказывать содействие от администрации города, чтобы такие инициативы развивались и дальше.

Фотография: https://t.me/s/e_lapushkina