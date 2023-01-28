Литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» продолжается. Уже сегодня, 28 января 2023 года в 18:00, в его рамках пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым. Мероприятие анонсирует администрация Ленинского района.

Жители и гости города смогут встретиться с автором поэтических сборников «Иди со мной» и «Родная речь» в Доме офицеров самарского гарнизона (улица Шостаковича, 7). Вход свободный. Приглашаются все желающие.