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    В Доме офицеров самарского гарнизона состоится встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым

    28.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам покажут авторские короткометражные мультфильмы

    Литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» продолжается. Уже сегодня, 28 января 2023 года в 18:00, в его рамках пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым. Мероприятие анонсирует администрация Ленинского района.

    Жители и гости города смогут встретиться с автором поэтических сборников «Иди со мной» и «Родная речь» в Доме офицеров самарского гарнизона (улица Шостаковича, 7). Вход свободный. Приглашаются все желающие.

    ТЭГИ:
    В Доме офицеров самарского гарнизона состоится встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым

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