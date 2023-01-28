    Поиск

    Футбольный клуб «Крылья Советов» продлил контракт с Романом Евгеньевым

    28.01.2023

    36

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Футбольный клуб «Крылья Советов» продлил контракт с Романом Евгеньевым

    Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года, сообщает официальный сайт самарского клуба pfcks.ru.

    Игрок перешел в «Крылья Советов» минувшим летом из «Динамо». На данный момент в текущем чемпионате на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.

    Спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко отметил, что футболист зарекомендовал себя еще с первых игр. Стабильность и хорошее взаимодействие с партнерами по команде позволяет руководству быть уверенным в принятом решении.

    ТЭГИ:
    Футбольный клуб «Крылья Советов» продлил контракт с Романом Евгеньевым

    Читайте также:

    Новости

    В Доме офицеров самарского гарнизона состоится встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым
    Литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» продолжается. Уже сегодня, 28 января 2023 года в 18:00, в его рамках пройдет творческая встреча […]

    Новости

    В Самаре проходит лыжный марафон «Сокольи горы»
    В субботу, 28 января на территории спортивной школы «Чайка» в девятый раз проходит популярный лыжный марафон «Сокольи горы». Участники соревнуются […]

    Новости

    В Самарской области вновь ожидается похолодание
    Тёплая зимняя погода в скором времени в регионе сменится температурой до -21 градуса. Также ожидаются осадки, сообщает информационный портал sovainfo […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации