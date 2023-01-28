Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года, сообщает официальный сайт самарского клуба pfcks.ru.

Игрок перешел в «Крылья Советов» минувшим летом из «Динамо». На данный момент в текущем чемпионате на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.

Спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко отметил, что футболист зарекомендовал себя еще с первых игр. Стабильность и хорошее взаимодействие с партнерами по команде позволяет руководству быть уверенным в принятом решении.