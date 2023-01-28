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    Центр поддержки экспорта Самарской области проводит обучающие семинары для представителей малого и среднего бизнеса

    28.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Региональный Центр поддержки экспорта запустил новую серию обучающих семинаров для представителей малого и среднего бизнеса, о чем сообщает минэкономразвития Самарской области на своем официальном ресурсе. Площадкой для первой встречи стал Самарский бизнес-инкубатор. Тема мероприятия — региональные и федеральные меры поддержки для предпринимателей, готовых выходить на внешние рынки и расширять географию поставок своих товаров.

    Как отмечают организаторы, обучающие семинары актуальны не только для производителей, планирующих выход на экспорт, но и для тех, кто уже развивает внешнеэкономическую деятельность.

    По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, производители региона при содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году нашли зарубежных партнеров и заключили контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. В текущем году в регионе продолжат обучать экспортеров, помогать им в поиске иностранных покупателей, сопровождать на всех этапах экспортного цикла.

    Еще одной мерой поддержки ЦПЭ является организация участия местных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях. Например, в прошлом году предприниматели региона принимали участие в международных выставках и бизнес-миссиях с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ.


    Получить актуальную информацию о предстоящих мероприятиях и подать заявку можно на едином портале господдержки mybiz63.ru или в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

    ТЭГИ:
    Центр поддержки экспорта Самарской области проводит обучающие семинары для представителей малого и среднего бизнеса

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