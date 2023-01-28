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    В Самарской области вновь ожидается похолодание

    28.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области вновь ожидается похолодание

    Тёплая зимняя погода в скором времени в регионе сменится температурой до -21 градуса. Также ожидаются осадки, сообщает информационный портал sovainfo в соответствии с прогнозом синоптиков.

    В субботу, 28 января, днем в Самарской области будет -4…-9 °C, ночью похолодает до -8…-13 °C, местами температура на улице может достичь -18 °C, без осадков.

    В воскресенье, 29 января, днем ожидается температура от  -5 до -10 °C, ночью столбик термометра может опуститься до -10…-15 °C. Местами похолодает до -21 °C.

    В понедельник, 30 января, температура за окном будет держаться от -5 до -10 °C, ожидаются осадки в виде снега, ночью возможно похолодание до -16…-21°С.

    ТЭГИ:
    В Самарской области вновь ожидается похолодание

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