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    Самарцы смогут посмотреть выставку «ФотоГрани» до 5 марта

    28.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре протестировали работу интеллектуальных электросчетчиков

    В историческом парке «Россия – Моя история» (ТЦ «Гудок») сегодня откроется выставка «ФотоГрани». Событие анонсирует департамент информационной политики региона.

    Как сообщают организаторы, на экспозиции будут представлены работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

    Своим видением мира со зрителями поделятся Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин и многие другие.

    Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, фотоанималистика.

    Экспозиция включает порядка 115 работ. Выставка «Фото Грани» будет работать по 5 марта.

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    Самарцы смогут посмотреть выставку "ФотоГрани" до 5 марта

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