Госавтоинспекция Самарской области предупреждает граждан о временном ограничение движения транспорта. Как сообщает ведомство на своем официальном ресурсе, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с аварийными работами на водопроводе, будет ограничено движение транспорта по двум крайним правым полосам движения по Московскому шоссе от улицы Советская Армия до улицы Гастелло с 21: 00 27 января 2022 года до 14:00 28 января 2023 года.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.