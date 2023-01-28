    Поиск

    Временное ограничение транспорта по Московскому шоссе в Самаре продлится до 14:00 28 января 2023 года

    28.01.2023

    51

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Временное ограничение транспорта по Московскому шоссе в Самаре продлится до 14:00 28 января 2023 года

    Госавтоинспекция Самарской области предупреждает граждан о временном ограничение движения транспорта. Как сообщает ведомство на своем официальном ресурсе, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с аварийными работами на водопроводе, будет ограничено движение транспорта по двум крайним правым полосам движения по Московскому шоссе от улицы Советская Армия до улицы Гастелло с 21: 00 27 января 2022 года до 14:00 28 января 2023 года.

    Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

    Временное ограничение транспорта по Московскому шоссе в Самаре продлится до 14:00 28 января 2023 года
    Фото: Госавтоинспекция Самарской области

    ТЭГИ:
    Временное ограничение транспорта по Московскому шоссе в Самаре продлится до 14:00 28 января 2023 года

    Читайте также:

    Новости

    Самарские атлеты привезли 19 медалей с Единых игр Специальной олимпиады
    В четверг, 26 января, в Казани завершились соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями здоровья в возрасте от девяти до 52 […]

    Новости

    В Самаре откроется выставка книжных иллюстраций
    Выставка «Крылатые буквы» будет работать в библиотеке народов Поволжья, начиная с субботы, 28 января. Открытие запланировано на 17:00, сообщают организаторы. В экспозиции будут […]

    Новости

    Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г.
    Постановление Администрации городского округа Самара №63 от 26.01.2023 г. «Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации