В Самаре продолжается строительство метро, выполняются работы по выносу инженерных коммуникаций.

По словам заместителя директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александра Богданова, в зоне метростроя возле перекрестка улиц Ново-Садовой и Полевой в рамках разработки стартового котлована готовность буросекущих и бурокасательных свай составляет более 60% – за прошедшую неделю выполнено устройство еще порядка 20 свай. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. В районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской на завершающую стадию выходит закольцовка водовода диаметром 800 миллиметров. Ранее водовод пролегал через территорию будущего станционного комплекса, пересекая ее. Поэтому и потребовалось переустройство. Теперь проложена дублирующая ветка, в обход места, отведенного для возведения станции «Театральная». В настоящее время специалисты заканчивают работы по камере, находящейся в локации, куда в ближайшее время будут переносить трамвайные пути.

Работы по переустройству трамвайной линии (на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую) планируется начать 1 февраля. Этот срок был обозначен сегодня в ходе совещания, которое первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел с участием представителей регионального заказчика строительства метро и подрядной организации.

—В ближайшее время подрядчику поступят материалы. Планируется, что трамвайная линия будет переустроена в период с 1 по 12 февраля. На это время движение не закрываем, трамваи продолжат курсировать по старому полотну. С целью минимизации неудобств для жителей стыковку имеющихся и новых рельсов нужно будет делать только в ночные часы. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Работы будут приниматься комиссионно. Только после этого актуализируем вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской – на срок ориентировочно до 1 сентября 2023 года. Будут согласовываться графики. Все это необходимо для следующего этапа работ по строительству метрополитена, – сообщил первый вице-мэр. – После закрытия перекрестка сделают и переключение водовода. То есть отдельно для переврезки ограничение движения в этой локации не понадобится.

На следующем оперативном совещании рассмотрят вопрос, касающийся работы дополнительных автобусов для обеспечения стабильного транспортного сообщения в период закрытия перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Специалисты также пояснили, что трамвайное движение и в это время будет сохранено – трамвайные поезда будут следовать по переустроенной линии. Кроме того, предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас осуществляют рейсы по улице Фрунзе.

После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах.

Фото: администрация Самары