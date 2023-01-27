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    Для самарских студентов проведут «Холодные игры»

    27.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Для самарских студентов проведут «Холодные игры»

    «Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта, которые проводятся в честь Дня студента. Они пройдут в субботу, 28 января, в 12:00 в горнолыжном комплексе «СОК» (Батайская, 18б).

    Десять команд студентов сразятся за дипломы и призы. После соревнований все желающие смогут покататься на лыжах, сноуборде и ватрушках. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение «Самарский Дом молодежи» при поддержке администрации города.

    Соревнования, приуроченные к Дню студента, проходят уже в третий раз. В 2022 году в тройку победителей вошли команды из Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им Е. В. Золотухина и колледжа «МИР».

    Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-846-341-45-17, 8-927-738-47-68.

    ТЭГИ:
    Для самарских студентов проведут «Холодные игры»

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