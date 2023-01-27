Официальное опубликование

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения – «Газопровод через р. Самара»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального значения – «Газопровод через р. Самара», в отношении некоторых […]