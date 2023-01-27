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    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-126 от 27.01.2023 г.

    28.01.2023

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    Автор:

    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-126 от 27.01.2023 г. «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, Ленинградской), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1037 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»

    Приложения

    ТЭГИ:
    Распоряжение Департамента Градостроительства городского округа Самара №РД-126 от 27.01.2023 г.

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