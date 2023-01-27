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    Самарским специалистам в сфере культуры и отдыха предлагают принять участие в международной столичной выставке

    27.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре Zara и Bershka возобновят свою работу под новыми брендами

    25-й юбилейная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2023» пройдет с 15 по 17 марта 2023 года в Москве (в павильоне № 57 на ВДНХ). В ходе нее продемонстрируют новейшее парковое оборудование, аттракционы, оснащение для детских и спортивных площадок, а также технологии виртуальной реальности.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках выставки будут затронуты вопросы предоставления услуг по обучению персонала, организации праздников, общественного питания и т. п. Кроме того, пройдет ряд деловых и образовательных мероприятий, на которых рассмотрят актуальные вопросы развития индустрии досуга в России:

    • 13 марта 2023 года – семинар «Новая жизнь Вашего развлекательного центра: составляющие успешной реновации» и бизнес-тренинг «7 шагов к созданию успешного парка отдыха»;
    • 14 марта 2023 года – конференция «Современный парк культуры и отдыха: векторы модернизации и тенденции развития», стратегический коучинг «Несокрушимость: на чем будет строиться развлекательный бизнес в меняющемся мире», а также семинар «Аттракционы вне закона: как защитить себя от недобросовестных продавцов развлекательного оборудования»;
    • 15 марта 2023 года – мастер-класс «Развлекательный центр в маленьком городе: как победить конкурентов», юридический семинар «Алгоритм действий персонала и руководителя парка при травмах посетителей – реальных и фейковых», а также торжественный прием, посвященный открытию юбилейной выставки «РАППА ЭКСПО–2023»;
    • 16 марта 2023 года – бизнес-тренинг «Эффективный маркетинг парка развлечений. Продвижение бизнеса на основе реальных кейсов», конференция «Индустрия развлечений в новой социально-экономической реальности: вызовы и возможности» и конференция «Организация эффективной работы аквапарков и водных развлекательных комплексов».

    С подробной программой, условиями участия и формой заявки можно ознакомиться по ссылке и на сайте организатора: www.raapa.ru в разделе «Мероприятия». По всем вопросам необходимо обращаться по телефону: +7 (495) 604-11-26 или по e-mail: raapa@raapa.ru.

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    Самарским специалистам в сфере культуры и отдыха предлагают принять участие в международной столичной выставке

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