25-й юбилейная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2023» пройдет с 15 по 17 марта 2023 года в Москве (в павильоне № 57 на ВДНХ). В ходе нее продемонстрируют новейшее парковое оборудование, аттракционы, оснащение для детских и спортивных площадок, а также технологии виртуальной реальности.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках выставки будут затронуты вопросы предоставления услуг по обучению персонала, организации праздников, общественного питания и т. п. Кроме того, пройдет ряд деловых и образовательных мероприятий, на которых рассмотрят актуальные вопросы развития индустрии досуга в России:

13 марта 2023 года – семинар «Новая жизнь Вашего развлекательного центра: составляющие успешной реновации» и бизнес-тренинг «7 шагов к созданию успешного парка отдыха»;

– семинар «Новая жизнь Вашего развлекательного центра: составляющие успешной реновации» и бизнес-тренинг «7 шагов к созданию успешного парка отдыха»; 14 марта 2023 года – конференция «Современный парк культуры и отдыха: векторы модернизации и тенденции развития», стратегический коучинг «Несокрушимость: на чем будет строиться развлекательный бизнес в меняющемся мире», а также семинар «Аттракционы вне закона: как защитить себя от недобросовестных продавцов развлекательного оборудования»;

– конференция «Современный парк культуры и отдыха: векторы модернизации и тенденции развития», стратегический коучинг «Несокрушимость: на чем будет строиться развлекательный бизнес в меняющемся мире», а также семинар «Аттракционы вне закона: как защитить себя от недобросовестных продавцов развлекательного оборудования»; 15 марта 2023 года – мастер-класс «Развлекательный центр в маленьком городе: как победить конкурентов», юридический семинар «Алгоритм действий персонала и руководителя парка при травмах посетителей – реальных и фейковых», а также торжественный прием, посвященный открытию юбилейной выставки «РАППА ЭКСПО–2023»;

– мастер-класс «Развлекательный центр в маленьком городе: как победить конкурентов», юридический семинар «Алгоритм действий персонала и руководителя парка при травмах посетителей – реальных и фейковых», а также торжественный прием, посвященный открытию юбилейной выставки «РАППА ЭКСПО–2023»; 16 марта 2023 года – бизнес-тренинг «Эффективный маркетинг парка развлечений. Продвижение бизнеса на основе реальных кейсов», конференция «Индустрия развлечений в новой социально-экономической реальности: вызовы и возможности» и конференция «Организация эффективной работы аквапарков и водных развлекательных комплексов».

С подробной программой, условиями участия и формой заявки можно ознакомиться по ссылке и на сайте организатора: www.raapa.ru в разделе «Мероприятия». По всем вопросам необходимо обращаться по телефону: +7 (495) 604-11-26 или по e-mail: raapa@raapa.ru.