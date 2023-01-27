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    Памятник архитектуры в историческом центре Самары отреставрируют за 34 млн рублей

    27.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре снесут гостиницу «Эдем»

    Речь идет об усадьбе врача Л. А. Греве, расположенной на Некрасовской / Фрунзе, 29 / 115-117, литера Б. Сейчас ведется поиск подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

    В техзадании указано, что нужно будет привести в порядок инженерные коммуникации, а также провести строительно-монтажные работы. Это нужно, чтобы приспособить здание для дальнейшего использования.

    Начальная цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 февраля.

    ТЭГИ:
    Памятник архитектуры в историческом центре Самары отреставрируют за 34 млн рублей

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