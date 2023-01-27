Речь идет об усадьбе врача Л. А. Греве, расположенной на Некрасовской / Фрунзе, 29 / 115-117, литера Б. Сейчас ведется поиск подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.

В техзадании указано, что нужно будет привести в порядок инженерные коммуникации, а также провести строительно-монтажные работы. Это нужно, чтобы приспособить здание для дальнейшего использования.

Начальная цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 февраля.