Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины и женщины. Их будут судить за 41 эпизод изготовления и сбыта поддельных денег, сообщает информационный портал sovainfo.

По версии следствия, супруги напечатали на цветном принтере 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1 000 рублей. В 2022 году за пять месяцев они успели отдать сдачу своим покупателям в магазине и потратить часть фальшивых средств на свои собственные покупки в других торговых точках.

Выявить правонарушение удалось после обращения граждан и проведенной специальной экспертизы. Во время обыска у фальшивомонетчиков обнаружили 96 купюр разного номинала на сумму 33 тысячи рублей.