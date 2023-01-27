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    Супружеская пара предпринимателей из Самары давала сдачу покупателям фальшивыми купюрами

    27.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Супружеская пара предпринимателей из Самары давала сдачу покупателям фальшивыми купюрами

    Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины и женщины. Их будут судить за 41 эпизод изготовления и сбыта поддельных денег, сообщает информационный портал sovainfo.

    По версии следствия, супруги напечатали на цветном принтере 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1 000 рублей. В 2022 году за пять месяцев они успели отдать сдачу своим покупателям в магазине и потратить часть фальшивых средств на свои собственные покупки в других торговых точках.

    Выявить правонарушение удалось после обращения граждан и проведенной специальной экспертизы. Во время обыска у фальшивомонетчиков обнаружили 96 купюр разного номинала на сумму 33 тысячи рублей.

    ТЭГИ:
    Супружеская пара предпринимателей из Самары давала сдачу покупателям фальшивыми купюрами

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