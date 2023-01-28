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    Самарские атлеты привезли 19 медалей с Единых игр Специальной олимпиады

    28.01.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Биатлонист из Самарской области победил в спринте на Кубке Содружества

    В четверг, 26 января, в Казани завершились соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями здоровья в возрасте от девяти до 52 лет. На играх собрались более 1 500 участников из 59 регионов России и Республики Беларусь, пишет sovainfo.ru.

    На Единых играх Специальной олимпиады представители Самарской области завоевали семь золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей в соревнованиях по лыжным гонкам, бегу на снегоступах и плаванию.

    По словам врио главы минспорта Самарской области Лидии Рогожинской, это были первые масштабные соревнования в России, которые помогают людям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни и социализироваться через спорт.

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    Самарские атлеты привезли 19 медалей с Единых игр Специальной олимпиады

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