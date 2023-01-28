«Терминал» (12+)

В знаменитом фильме Том Хэнкс сыграл гражданина, оставшегося без страны в самый неподходящий момент. Виктор Наворски прибыл в Нью-Йорк для культурного отдыха, однако сотрудники таможни не имеют права выпускать его из зоны пассажирского контроля аэропорта. Все дело в том, что пока герой летел авиарейсом, в его стране случился гражданский переворот. Новая власть аннулировала все паспорта и визы жителей Кракожии. Теперь несчастному туристу предстоит прожить в нью-йоркском аэропорту не один год, ведь ему не могут выдать даже политическое убежище.