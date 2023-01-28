В советском детективе речь пойдет о морских таможенниках. Контрабандист прибывает на корабле в родную страну с контрафактными золотыми монетами. Чтобы не попасться на пограничном контроле, преступник подбрасывает ценный груз корабельному медику. Его не должны проверять, так как врач — старый друг таможенника Юрия Хорунжева. План вора срабатывает, и вечером он направляется к доктору, чтобы забрать свое. Однако хитрец не подозревает, что ответственный пограничник еще на берегу заприметил странного пассажира и открыл слежку.
В знаменитом фильме Том Хэнкс сыграл гражданина, оставшегося без страны в самый неподходящий момент. Виктор Наворски прибыл в Нью-Йорк для культурного отдыха, однако сотрудники таможни не имеют права выпускать его из зоны пассажирского контроля аэропорта. Все дело в том, что пока герой летел авиарейсом, в его стране случился гражданский переворот. Новая власть аннулировала все паспорта и визы жителей Кракожии. Теперь несчастному туристу предстоит прожить в нью-йоркском аэропорту не один год, ведь ему не могут выдать даже политическое убежище.
Действие очередной ленты разворачивается в аэропорте СССР. Из-за ошибки системы гражданин Игорь Польских улетает в командировку, оставив свою собаку на аэродроме. Овчарка по имени Пальма отказывается покидать взлетную полосу и встречает каждый самолет Ил-18. От отлова ее защищает маленький Коля, который тоже чувствует себя одиноким. У мальчика умерла мама, и теперь он должен жить с малознакомым отцом-летчиком, заботящимся только о своей карьере. Маленькому человеку и животному предстоит не один день провести в аэропорту, чтобы стать по-настоящему счастливыми.
Затрагивая тему работников неба, нельзя не вспомнить картину про отважный экипаж российского лайнера. Главный герой фильма Алексей Гущин теряет должность в военной авиации. Отец-авиаконструктор помогает сыну с трудным характером устроиться в пассажирскую авиакомпанию вторым пилотом. После очередного скандала на работе Алексей вместе с опытным пилотом Зинченко улетает в Азию. По пути самолет получает сигнал о том, что на близлежащем острове скоро начнется землетрясение. Команда решает отправиться на помощь людям.
Остросюжетный триллер рассказывает историю одного международного рейса из Нью-Йорка в Лондон. Его сопровождает воздушный маршал Билл Маркс. Как только самолет отрывается от земли, на телефон правоохранителя начинают поступать сообщения от террориста. Неизвестный требует перевести ему 150 миллионов долларов, иначе он будет убивать кого-то из пассажиров каждые 20 минут. Угрозы быстро приходят в исполнение, а маршал тщетно пытается найти убийцу. В какой-то момент все присутствующие на лайнере начинают подозревать самого Билла.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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