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    Из Самары запустят туристический поезд в Уфу и Екатеринбург

    27.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Из Самары запустят туристический поезд в Уфу и Екатеринбург

    Туристическую программу «Яркие выходные на Урале» РЖД запустит на День защитника Отечества, пишет oboz.info со ссылкой на пресс-службу Куйбышевских железных дорог. Тур рассчитан на четыре дня — столько выходных будет у россиян в честь праздника.

    Туристический поезд сначала сделает длинную остановку в Уфе. Там можно посетить Национальный музей Республики Башкирия, посмотреть, как упражняются в стрельбе лучники, и послушать выступление музыкантов, играющих на национальном инструменте курай.

    В Екатеринбурге можно будет выбрать одну из нескольких экскурсий. Они включают прогулку на паровозе «Уральский экспресс», поездки в монастырь на Ганиной Яме, военные музеи и многое другое.

    Цена билета для взрослых — от 25,99 тысячи рублей, для детей до 10 лет — от 19,99 тысячи рублей. Тур для школьников в рамках проекта «Вагон знаний» обойдется в 20,99 тысячи рублей.

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    Из Самары запустят туристический поезд в Уфу и Екатеринбург

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