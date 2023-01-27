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    Муниципальный центр управления Самары активно реагирует на жалобы жителей

    27.01.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре ограничат движение транспорта из-за аварийного ремонта трубопровода

    Мониторинг сообщений в социальных сетях и решение вопросов жителей остается одним из важных направлений деятельности Муниципального центра управления Самары. Эта работа приносит реальные результаты.

    Так, специалисты во время мониторинга 25 января в социальных сетях выявили жалобу на некорректное поведение кондуктора трамвайного маршрута №22. МЦУ оперативно направил информацию в МП «ТТУ» для принятия мер. В итоге кондуктор была снята с маршрута, ее ожидает увольнение.

    Напомним, у МЦУ Самары есть официальный паблик, подписаться на который могут все желающие по ссылке https://vk.com/mcu_samara. Здесь публикуется полезная и оперативная информация. Также организовано взаимодействие с гражданами.

    Муниципальный центр управления Самары активно реагирует на жалобы жителей
    ТЭГИ:
    Муниципальный центр управления Самары активно реагирует на жалобы жителей

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