Мониторинг сообщений в социальных сетях и решение вопросов жителей остается одним из важных направлений деятельности Муниципального центра управления Самары. Эта работа приносит реальные результаты.

Так, специалисты во время мониторинга 25 января в социальных сетях выявили жалобу на некорректное поведение кондуктора трамвайного маршрута №22. МЦУ оперативно направил информацию в МП «ТТУ» для принятия мер. В итоге кондуктор была снята с маршрута, ее ожидает увольнение.

Напомним, у МЦУ Самары есть официальный паблик, подписаться на который могут все желающие по ссылке https://vk.com/mcu_samara. Здесь публикуется полезная и оперативная информация. Также организовано взаимодействие с гражданами.