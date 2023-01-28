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    В Самаре откроется выставка книжных иллюстраций

    28.01.2023

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    В Самаре откроется выставка книжных иллюстраций

    Выставка «Крылатые буквы» будет работать в библиотеке народов Поволжья, начиная с субботы, 28 января. Открытие запланировано на 17:00, сообщают организаторы.

    В экспозиции будут представлены рисунки двенадцати иллюстраторов из России и Грузии. Их произведения посвящены крылатым фразам из известных детских книг, в числе которых «Остров сокровищ», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города» и многие другие. Также на выставке покажут эскизы, наброски и видеоматериалы о создании отдельных работ.

    Выставку можно будет посетить до 28 февраля, ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

    Фото: Крылатые буквы — выставка книжных иллюстраций/vk.com

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    В Самаре откроется выставка книжных иллюстраций

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