В школе № 132 проходит финал окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области — 2023». Шестерым педагогам, которые дошли до этого этапа соревнований, предстоит провести мастер-класс для коллег, отразив в нем значение преподаваемого предмета.

По сложившейся традиции, сегодня наряду с профессиональным будет работать и детское жюри. Кроме того, пройдет открытое голосование по выбору победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Абсолютный победитель окружного этапа будет объявлен на церемонии награждения призеров конкурса «Лидер образования городского округа Самара — 2023», которая состоится в апреле. Все шесть участников этого этапа продолжат участие в региональном конкурсе и поборются за звание учителя года Самарской области и приз — автомобиль.

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