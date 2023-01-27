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    Учителя Самары выбирают лучшего

    27.01.2023

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    Учителя Самары выбирают лучшего

    В школе № 132 проходит финал окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области — 2023». Шестерым педагогам, которые дошли до этого этапа соревнований, предстоит провести мастер-класс для коллег, отразив в нем значение преподаваемого предмета.

    По сложившейся традиции, сегодня наряду с профессиональным будет работать и детское жюри. Кроме того, пройдет открытое голосование по выбору победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

    Абсолютный победитель окружного этапа будет объявлен на церемонии награждения призеров конкурса «Лидер образования городского округа Самара — 2023», которая состоится в апреле. Все шесть участников этого этапа продолжат участие в региональном конкурсе и поборются за звание учителя года Самарской области и приз — автомобиль.

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    Учителя Самары выбирают лучшего

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